«C'è una fuga di gas in casa»: coppia di anziani caccia via con rastrello e badile due finti tecnici che volevano derubarli

Due anziani coniugi con coraggio da vendere. 84 anni lui, 82 anni sua moglie, hanno cacciato da casa due truffatori a colpi di badile e rastrello. La coppia di malintenzionati si è presentata come tecnici del gas, che dovevano risolvere una fuga di gas segnalata nel quartiere Santa Lucia, a Bergamo dove vivevano i due anziani. «Dobbiamo controllare le case per evitare incidenti» hanno detti ai due coniugi, per essere ammessi ad entrare in casa, scrive Il Giorno.

Finta fuga di casa

I due ottantenni, intimoriti dal pericolo del gas, li hanno accolti in casa, ma una volta dentro, hanno subito avvertito che c'era qualcosa di anomalo nel loro atteggiamento, perché mentre uno dei due cercava di intrattenerli, l’altro si era diretto verso la camera da letto. Capito l'inganno, l'anziano 84enne li ha avvisati di andare via, e che avrebbe chiamato l'operatore del gas per avere maggiori informazioni.

Cacciati da casa

I due malviventi, però, non hanno ceduto, e credendo di non trovare resistenza da parte dei due anziani, si sono avvicinati alla camera da letto, ma a quel punto il marito ha afferrato il badile e la moglie ha preso il rastrello, intimando agli intrusi di andarsene, che sono fuggiti di corsa, ma a mani vuote, dopodiché hanno denunciato il fatto alle forze dell’ordine.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 11:19

