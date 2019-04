Lo hanno trovato sotto il ponte del fiume Tesino, esanime. Un giovane di 33 anni, originario di Montalto Marche, proprio il giorno di Pasqua, è morto a Rotella in circostanze ancora tutte da comprendere. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118. I medici a bordo non hanno potuto fare altro che decretare la morte. Nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella del suicidio.



