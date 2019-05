Trovato morto nelle campagne, c’è la svolta: indagato un 30enne

C’è una svolta nel giallo sulla morte di Luigi Vassallo, il 71enne trovato nelle campagne di Terzigno. Un trentenne di origine cingalese è indagato dai carabinieri, con l’accusa di omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe appartato con il 71enne in un casolare a qualche centinaio di metri di distanza dalla struttura di accoglienza per migranti che lo ospita. Ad un certo punto Luigi Vassallo avrebbe avvertito un malore e il cingalese, impaurito, sarebbe scappato via senza lanciare alcun allarme, ma portando con sé il telefonino dell’anziano.



Vassallo sarebbe morto, dunque, il 5 maggio, da quando cioè i familiari lo stanno cercando. Da Ottaviano, dove risiedeva, doveva recarsi a Pompei per pranzare con la sorella, ma nella città mariana non è mai arrivato. A risalire al cingalese sono stati i carabinieri di Ottaviano, che da giorni stavano indagando sulla vicenda: i militari hanno stretto il cerchio intorno al 30enne, che poi li avrebbe portato nel luogo dove giaceva il corpo di Luigi Vassallo. Giovedì 16 Maggio 2019, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA