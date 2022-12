Trovato morto in auto a 30 anni, il mistero di Mattia: accanto a lui i regali di Natale mai consegnati

di Redazione web

Era uscito dalla comunità, grazie ad un permesso per passare le feste in famiglia, ma è stato trovato morto nella sua auto piena di pacchi regalo. Mattia Micomonaco, 30 anni, era nella sua auto sul lungomare Guglielmo Marconi ad Alba Adriatica, quando è stato trovato dai soccorritori. Il 24 dicembre era uscito dal San Benedetto, una comunità dove stava scontando un beneficio penitenziario, ma non è mai arrivato in casa dalla famiglia, che ha fatto scattare i soccorsi, dopo aver denunciato la sua scomparsa, scrive Il Messaggero.

Mistero sulla morte

Ieri pomeriggio, una donna a passeggio ha visto il 30enne in auto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i vigli del fuoco che hanno scardinato lo sportello dell'auto dove si era chiuso dentro, ma sul suo corpo non c'era alcun segno di violenza; dalle prime ipotesi sul decesso, un malore improvviso o qualche sostanza ingerita, anche se di stupefacenti nella vettura non c'era alcuna traccia. La morte risalirebbe alla mattinata di ieri, 28 dicembre, quando il 30enne era uscito dalla comunità da almeno 3 giorni. Gli interrogativi sono tanti, ma sarà l'esito dell'autopsia a fornire le prime risposte.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 10:35

