Trovato morto l'anziano scomparso dalla rsa: è annegato nella vasca dei liquami di una stalla

di Redazione web

Dopo 4 giorni ogni speranza si è spenta: questa mattina, 28 febbraio, è stato trovato morto Antonio Salina, l'85enne feltrino di Celarda, fuggito dalla casa di riposo di Arsié. Per tre giorni un esercito tra vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, protezione civile e tanti altri volontari lo hanno cercato in paese. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato fin dalla mattina il territorio. Ma purtroppo è stato tutto inutile. L'anziano quando è stato trovato era già morto: il suo corpo a 300 metri dalla rsa che lo ospitava, vicino alla stalla "La francescana" nella strada di Novegno, annegato nella vasca dei liquami delle bestie.

Donna accoltellata alla gola, choc nel parcheggio del centro commerciale: fermato il compagno

Antonio era fuggito dalla Casa di Riposo anche due mesi fa

Non era la prima volta che Antonio usciva dalla Casa di Riposo San Giuseppe di via Guido Fusinato, di proprietà della parrocchia di Arsié, dove era ospitato. Era fuggito dall'ospizio anche due mesi fa ed era stato ritrovato in località Giaroni, in comune di Fonzaso. Un percorso di quasi 4 chilometri che l'anziano aveva compiuto senza problemi. Poi è nuovamente uscito sabato 25 febbraio, quando alle 11,30 è sparito dalla casa di riposo. Fino all'ultimo tutti hanno sperato di trovarlo ancora in vita, fino alla triste scoperta di questa mattina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA