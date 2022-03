Trovata senza vita sul divano di casa a 32 anni: tragedia a Viareggio per la morte di Stella Romanini

Trovata senza vita. E' la tragedia di Stella Romanini, 32 anni, colpita da un malore improvviso nella sua casa di via Vittorio Emanuele a Camaiore, Viareggio, dove viveva con il marito e la figlioletta. Stella era la figlia del Stefano, impresario edile ucciso undici anni fa sotto casa da un sicario. La donna era madre di una bambina di 18 mesi e moglie di Nicola dal 31 luglio scorso: grandi gioie dopo il periodo difficile con la morte del padre.

Come riporta la Nazione, il padre di Stella, era stato ucciso da un uomo mai identificato, ma la Cassazione ha condannato come mandante dell’omicidio il cugino Roberto Romanini, socio di Stefano nell’impresa edile, che ha depositato ricorso per la revisione della sentenza.

Stella, la mamma Giuliana e la sorella Serena sono sempre rimaste in simbiosi, strette in quel dolore, quella perdita straziante del loro caro, seguita da quella della casa e da molte difficoltà, che hanno cercato di superare con coraggio e impegno, grazie soprattutto all’aiuto della zia Simonetta e del marito. Una tragedia immensa dunque, che si somma a quella di Stella.

Ieri, intorno alle 14.00 il medico legale, dottor Stefano Pieroni, si è recato nell’abitazione per verificare le cause del decesso. Sabato sera, sul tardi, sembra che Stella fosse rimasta sul divano dicendo che non si sentiva bene, invitando il marito e la piccola a coricarsi nella camera al piano di sopra per poi raggiungerli. E, al mattino, la tremenda scoperta di Nicola: sul divano, al piano terra della casa c'era la donna senza vita. Il magistrato, dottor Polino, ha ordinato l’autopsia sulla salma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 14:54

