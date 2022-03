Claudia, 53 anni, trovata morta in casa: «Aveva lividi sul viso». Il giallo della porta chiusa dall'interno

Trovata senza vita nella sua abitazione. E' la tragedia di Claudia Bernardi, la donna di 53 anni trovata morta all'interno della sua casa di Venezia, nel sestiere di San Marco, tra i campi San Samuele e Santo Stefano. Il padre della vittima è stato il primo a lanciare l'allarme, perché da alcuni giorni non aveva notizie della figlia. Sul posto è arrivata la polizia, insieme ai vigili del fuoco per capire cosa fosse accaduto.

Leggi anche > Paura per Emanuela Folliero, incidente vicino a casa: «Caduta come una pera». Cosa le è accaduto

Qunado hanno fatto irruzione in casa, hanno trovato il cadavere della donna. La Scientifica ha subito iniziato ad effettuare i primi accertamenti per ricostruire la dinamica del decesso. Quello che le forze dell'ordine vogliono scongiurare, infatti, è l'ipotesi di una morte violenta per mani di una seconda persona. Sul corpo della 53enne sarebbero stati individuati dei lividi all'altezza dell'occhio, ma nessun altro segno sul resto del corpo. La porta dell'appartamento, secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine, risultava però chiusa dall'interno. Si indaga anche sui trascorsi della vittima e nelle ultime ore di vita prima della tragedia. Gli agenti sono al lavoro anche per risalire alla data del decesso, ancora sconosciuta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 21:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA