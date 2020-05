Trovata morta Alice Severi, pianista ex bambina prodigio: aveva 32 anni. Giallo sulle cause

UNA SUA ESIBIZIONE SU YOUTUBE

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era fatta conoscere da giovanissima, è scomparsa ad appena 32 anni:, concertista e pianista, è stata trovata morta nella sua casa di Domodossola per cause non ancora chiare su cui gli inquirenti stanno indagando.Alice a 7 anni vinse il premio internazionale Stresa dedicato ai giovani pianisti ed era nota anche fuori dall’Italia: si era esibita spesso negli Stati Uniti (dove era stata invitata spesso in trasmissioni tv sulla Nbc) e si era fatta conoscere tramite diversi video su YouTube. Recentemente insegnava pianoforte in una scuola di Milano.