Trova dei vermi nella pizza e fa una cattiva recensione su Tripadvisor, cliente condannato a pagare 5 mila euro

TripAdvisor blocca un milione di recensioni false

Venerdì 20 Settembre 2019, 18:35

Trovae fa una cattiva recensione suma viene condannato. Il cliente di una pizzeria del Montagnanese, in provincia di Padova, hamotivo per cui ha scelto di dare un parere negativo al locale sulla nota app.Il Tribunale di Rovigo, però, come riporta il Mattino di Padova, ha dato ragione al ristoratore, ha considerato la recensione diffamante e ha costretto il cliente a pagare un risarcimeto di 5 mila euro. L'uomo era andato a mangiare con alcuni amici e avevano ordinato un antipasto a base di salumi e formaggi e poi ognuno aveva preso una pizza. L'antipasto non ha dato alcun problema, ma quando si è visto arrivare la pizza ha notato che sopra c'erano anche dei vermi.«Siamo andati con la compagnia qualche settimana fa e sinceramente ci siamo stupiti. Abbiamo trovato un ambiente bello, caldo e molto caratteristico, ma i prodotti erano pessimi! Tagliere di salumi con uno speck osceno. Addirittura una pizza con salsiccia e porcini con i vermi», ha scritto il cliente su Tripadvisor. Il titolare del locale ha proceduto con una denuncia per diffamazione che il tribunale ha accettato condannando il cliente che avrebbe insinuato una cattiva pulizia degli ambienti e una selezioni non adeguata del prodotto che non era dimostrabile.