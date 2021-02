Trova un portafoglio con 10mila euro e lo restituisce. Il proprietario «non si era accorto di nulla»

Ha trovato un portafoglio con all'interno 10mila euro, e senza esitazione lo ha restituito, consegnandolo alla Polizia Municipale. Accade in Campania ad Avellino: il protagonista della vicenda è un giovane di 33 anni, residente proprio nel capoluogo irpino, che stava passeggiando per il centro quando ha trovato un portafogli «gonfio» di denaro contante, assegni al portatore e carte di credito con relativo pin per complessivi dieci mila euro.

Il 33enne non ha avuto un attimo di esitazione nel consegnarlo ad una pattuglia della Polizia Municipale che in breve tempo è risalita al proprietario, un 71enne residente ad Altavilla Irpina (Avellino). L'anziano non si era accorto di nulla: si è reso conto dello smarrimento solo quando gli è stato consegnato il portafoglio. Il suo «benefattore» ha chiesto di restare anonimo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 17:08

