Trova una bomba della seconda guerra mondiale e la porta in un pollaio, senza avvisare le autorità

Scoperta una bomba della seconda guerra mondiale a Caprona, Pisa. A trovarla è stato un operaio che ha trovato l'ordigno in un terreno agricolo vicino alla sua abitazione. Come riporta la Nazione, l'uomo, anziché avvisare le autorità, l'ha raccolta e collocata in un pollaio poco distante da una casa.

Leggi anche > Firenze, il direttore degli Uffizi critica Nardella: «Coprire statue per lutto ridicolizza l'arte». Il sindaco: «Il drappo via sabato, come previsto»

L'operaio di Caprona si è comunque rivolto ai carabinieri per chiedere come comportarsi. Immediato l'intervento dei militari che hanno delimitato la zona interessata in attesa dell'intervento del personale specializzato dell'Esercito proveniente da Piacenza. Il Comune ha ordinato anche l'evacuazione a scopo precauzionale di tre famiglie abitanti nell'edificio vicino al pollaio.

L'ordigno è stato rimosso qesta mattina e fatto brillare in una cava poco distante dagli artificieri del Secondo Reggimento Genio Pontieri, secondo i quali «questi ritrovamenti avvengono quotidianamente e per questa ragione esortiamo chiunque si imbatta in oggetti che possano far pensare si tratti di un ordigno bellico a segnalare il ritrovamento alle forze dell'ordine che poi attiveranno il protocollo di sicurezza previsto»

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA