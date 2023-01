Troupe di Fuori dal Coro aggredita dagli occupanti abusivi a Castel Volturno: via allo sgombero delle case

di Redazione web

Una delle troupe del noto programma televisivo "Fuori dal coro", è stata aggredita qualche giorno fa a Castel Volturno a Caserta, in via Lenin, dove si era recata per fare un servizio sugli abusivi che occupavano un immobile illegalmente. Dopo l'affronto fisico denunciato poi in televisione, la Prefettura di Caserta dell'attività del Nucleo di supporto per i beni sequestrati e confiscati, ha assicurato lo sgombero della struttura.

Denuncia la mamma di 92 anni per avere «mille euro al mese di mantenimento», il tribunale dà torto al figlio

«Ti uccido, non vedrai mai tua figlia» poi abbandona la moglie in strada e porta via la figlia: 35enne allontanato

Sub decapitato da uno squalo bianco lungo 19 metri. Il racconto choc del pescatore che ha assistito alla tragedia

La vicenda

Ciò che è successo a Castel Volturno alla troupe di "Fuori dal coro", ha semplicemente scoperchiato il vaso di Pandora. Dopo l'aggressione infatti, le autorità hanno scoperto altri abusivi che occupavano strutture immobiliari in modo del tutto illegale e per questo motivo hanno disposto lo sgombero degli immobili all'inizio del mese di febbraio. La maggior parte degli abusivi che occupavano gli immobili erano membri di clan malavitosi che le forze dell'ordine stanno seguendo da diverso tempo.

La nota della Prefettura

Con una nota la Prefettura di Caserta ha spiegato: «L'obiettivo è quello di implementare il monitoraggio già avviato sull'utilizzazione dei beni confiscati nel comune domitio, con il forte coinvolgimento dell'Amministrazione locale, dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) e delle Forze di Polizia. È stato, così, definito un programma capillare di sopralluoghi e verifiche, in sinergia tra tutte le componenti, per aggiornare il quadro informativo e programmare nuove iniziative».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA