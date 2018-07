Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli arresti domiciliari? Una forma alternativa al carcere per poter scontare in casa una pena, ma forse in alcuni casi è meglio stare... al fresco. È quello che deve aver pensato un moldavo, residente a, che ha chiesto di scontare il resto della propria pena innonostante gli fossero stati concessi i. Un fatto insolito, così come la motivazione addotta: «, preferisco stare qui»., condannato per furto e dall'inizio di questo mese scarcerato per essere sottoposto a domiciliari con permesso di uscita, come riporta Vicenza Today si è presentato, alle tre della notte tra giovedì e venerdì scorsi, all'ingresso delcittadino di. Alla fine, la polizia penitenziaria ha deciso di acconsentire alla sua richiesta: l'uomo resterà probabilmente in carcere almeno fino ad agosto. A quanto pare, però, oltre al caldo ci sarebbe anche una convivenza problematica con la compagna ad avergli fatto preferire il carcere alla propria dimora.