Troppa nebbia, il treno non vede la stazione e prosegue la corsa sotto gli occhi dei pendolari

Domenica 26 Gennaio 2020, 16:07

. È successo in unadella linea metropolitana Orte-Fara Sabina-Roma. Il convoglio, che viaggiava sulla tratta, ha mancato la fermata allo scalo di Stimigliano a causa della nebbia fitta che limitava notevolmente la visibilità.in attesa che si sono visti passare davanti il treno. In attesa alla stazione c'erano lavoratori e studenti che hanno raccontato che il treno metropolitano delle 9 proveniente da Orte e diretto a Fiumicino Aeroporto si è fermato un centinaio di metri più in avanti rispetto al marciapiede dove avrebbe dovuto effettuare la fermata. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, come riporta il Corriere di Rieti, il convoglio si è arrestato e ha permesso ai passeggeri di salire a bordo.Secondo il racconto dei pendolari il macchinista, che non conosceva bene la tratta, a causa della nebbia ha notato in ritardo la fermata, non ricordandola a memoria, mancandola così di qualche metro.