Tromba d'aria a Pantelleria, un corteo per l'ultimo saluto al vigile del fuoco Giovanni Errera

L'isola di Pantelleria si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi di Giovanni Errera. Si è tenuto questa mattina il corteo funebre del vigile del fuoco morto mentre cercava di fronteggiare l'emergenza causata dalla tromba d'aria di venerdì scorso.

Leggi anche > Donna uccisa a coltellate dall'ex marito sulle scale di casa: si erano separati da un mese

In una giornata assolata e senza una nuvola, i vigili del fuoco hanno guidato il corteo funebre per Giovanni Errera. Alcuni erano alla guida dei loro mezzi, attraversando la zona del porto, dove la bara, avvolta in una bandiera tricolore, è stata poi caricata a bordo della nave: la tumulazione non avverrà a Pantelleria.

Molte le persone che hanno partecipato alla cerimonia funebre: oltre ai parenti, alle autorità e agli amici, anche numerosi turisti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA