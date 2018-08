Tromba d'aria: completamente distrutto un lido

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 10:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OSTUNI - Una tromba d’aria sul litorale di Ostuni (Brindisi) ha provocato nel pomeriggio di vnerdì danni a un noto stabilimento balneare, il Paragrafo 25. La furia si è concentrata solo in un punto della costa, in località Santa Lucia. Non ci sono persone ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area ma anche vigili urbani e ambulanze del 118.