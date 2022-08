Tromba d'aria si abbatte sul Salento, panico tra i bagnanti: ombrelloni e lettini scaraventati in mare

Paura sulla spiaggia di Ugento. L'estate volge al termine in Puglia dove oggi pomeriggio, in una vasta zona del litorale vicino a Torre San Giovanni, in Salento, una tromba d'aria si è abbattuta sulla costa, generando un fuggi fuggi generale dei bagnanti e danneggiando alcuni stabilimenti balneari.

Salento, una tromba d'aria si abbatte sui bagnanti: ombrelloni e lettini scaraventati in mare dal vento

Ombrelloni in aria, lettini scaraventati in mare, ingenti i danni prodotti dal vortice che, stando ai primi rilievi, avrebbe colpito sette strutture. Accanto ai danni alle cose, anche l'infortunio di una donna, colpita alla testa da un ombrellone e soccorsa dal personale sanitario.

Come mostrano alcune foto pubblicate in rete, la situazione è tornata alla normalità nel giro di pochi minuti, con il sollievo dei bagnanti, di nuovo in spiaggia.

