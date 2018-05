Tentato omicidio: ferito con cocci di vetro, arrestati due 16enni

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRIESTE - Sono indagati per concorso in tentato omicidio i due- un italiano e un serbo - che nei giorni scorsi nella zona di Piazza Perugino hanno aggredito. Stamattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare della custodia presso un istituto di pena minorile, disposta dal Gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta dellaProcura della Repubblica per i Minorenni.Il primo intervento è stato effettuato da una Volante della Questura che, giunta sul luogo del delitto, ha trovato la vittima mentre veniva sottoposta alle prime cure del personale del 118. Immediatamente sono partite le indagini che hanno portato alla compiuta identificazione e al rintraccio dei due aggressori.