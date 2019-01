Il vicesindaco leghista ha buttato le coperte del senzatetto nel bidone sbagliato: in arrivo multa da 450 euro

Scivola sulla lastra di ghiaccio e vola per 100 metri nel vuoto: Michele muore, l'amica gravissima

«Marco Baldini ha guadagnato 2,3 milioni con i Bitcoin»: il post su Facebook, ma lui denuncia: «Attenti è una truffa»​

Voleva fare un gesto simbolico di disprezzo,: tolleranza zero, aveva tuonato il. E così, la tolleranza zero si è ritorta contro di lui.Alcuni potrebbero chiamarlo, altri invece solo distrazione. Fatto sta che ildove lo scorso 4 gennaio ha buttato i pochi oggetti del clochard preso di mira dall'amministratore del comune di Trieste. E per questo, secondo Repubblica.it , sarebbe pronta per lui una sanzione:per aver conferito un piumino e una bottiglia di plastica del senza tetto nel cassonetto per la raccolta indifferenziata. Quella di Paolo Polidori è quindi una chiara violazione del regolamento comunale triestino: solitamente è difficile scovare i cittadini meno attenti alla differenziazione dei rifiuti. Eppure le prove della sua infrazione le ha fornite lo stesso vicesindaco leghista, fotografando e caricando le sue gesta in un post sul suo profilo Facebook, che poi ha prontamente cancellato.Non è la prima volta che il Friuli Venezia Giulia finisce nell'occhio del ciclone delle polemiche: poche ore dopo Polidori infatti un altro leghista, l'assessore comunale alla sicurezza del Comune di Monfalcone Massio Asquini, aveva scritto una : lui, ex poliziotto, ha deciso per la sonora retromarcia. «È uno scherzo in tema con la leggerezza del giorno della Befana», si è scusato l'assessore del comune in provincia di Gorizia.