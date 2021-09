Trieste, sparatoria in pieno centro davanti a un bar: ci sono feriti

Ci sarebbero alcuni feriti dopo una sparatoria avvenuta in pieno centro a Trieste. Sul posto ci sono polizia, carabinieri, finanzieri e ambulanze.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le 8 in via Carducci, nel centro della città. Alcune persone sono rimaste ferite ma il numero non è stato ancora precisato da parte delle forze dell'ordine. Secondo quanto si è appreso i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nei pressi di un bar, probabilmente come conseguenza di una lite. L'area è stata chiusa da parte delle forze dell'ordine

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 09:23

