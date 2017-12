Assalto in villa: ucciso il padrone di casa, poi hanno tentato di strangolare la moglie. Caccia ai killer

ul posto sono giunte numerose pattuglie della Squadra mobile e delle Volanti, e il magistrato, Federico Frezza. Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori, e della Polizia scientifica che ha avviato i rilievi, ci sarebbe quella di un tentativo di rapina. La zona è molto tranquilla e abitata in maggioranza dalla comunità slovena.

TRIESTE - Drammatico assalto in: il padrone di casa è stato ucciso a, sull'altopiano carsico, sopra Trieste. Vittima della violenta rapina un 70enne di cui non è ancora stato reso noto il nome. Il corpo dell'uomo è stato trovato riverso nel giardino di casa - in via del Refosco - intorno alle 8 di questa mattina, dagli operai di una ditta impegnati per lavori nella zona.Il decesso del 70enne sarebbe avvenuto in seguito all'aggressione ovvero a causa dei colpi ricevuti. Sul volto della vittima - infatti - sono evidenti imentre la moglie è stata trasportata all'ospedale di Cattinara sotto shock. La donna presenta ferite al collo dovute a un tentativo di soffocamento da parte dei rapinatori.Immediata è scattata la caccia ai killer. S