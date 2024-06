Ventenne disperso in mare, è caduto in acqua durante una festa al vecchio scalo abbandonato: era ubriaco Le condizioni meteo di forte pioggia e vento non agevolano le ricerche.







di Redazione web Era sul molo a una festa o comunque a bere con degli amici quando, ubriaco, è caduto in mare. L'allarme è stato lanciato intorno alle 4 del mattino di martedì 11 giugno. Da allora il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e la capitaneria di porto lo stanno cercando senza sosta. Il ragazzo sarebbe caduto in mare nella zona tra il molo III e il molo IV del Porto Vecchio di Trieste. Le condizioni meteo di forte pioggia e vento non agevolano le ricerche. #Trieste, i #vigilidelfuoco con il nucleo #sommozzatori e una squadra ordinaria sono impegnate dalle 5 del mattino di #oggi per un uomo disperso in mare: intervento in corso, operazioni di ricerca concentrate all’altezza del molo 4 del Porto Vecchio#11giugno pic.twitter.com/im89ayeX8y — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 11, 2024 Il ragazzo, un venetenne di origine marocchina, si trovava negli spazi abbandonati dell'antico scalo insieme a un gruppo di connazionali. Una ragazza ha chiamato il numero di emergenza e avvisato che l'amico disperso aveva bevuto troppo alcol,i altri giovani sono invece fuggiti. Lei è stata portata all'ospedale di Cattinara per accertamenti sanitari, visto che erain stato di alterazione. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 11:30

