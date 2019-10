« Non c'è correlazione tra l'ipotetica inefficienza della fondina e l'episodio che ha visto la morte dei colleghi» della questura di Trieste. Il tema degli approvvigionamenti «esiste comunque, perchè abbiamo finanziamenti schizofrenici e siamo perennemente in affanno». Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, al programma 'L'aria che tirà su La7.



« Ho passato 15 mesi a spiegare che la polizia non è salviniana o della mia cara amica e collega Lamorgese. È un'istituzione del Paese e se la lasciamo al riparo da queste etichettature facciamo un piacere al Paese». ha aggiunto Gabrielli.



Lunedì 7 Ottobre 2019, 13:33

