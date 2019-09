Trieste, madre e figlio trovati morti nel garage. Il marito era deceduto a febbraio

Vanno a funghi insieme e muoiono a poche ore di distanza l'uno dall'altra

Madre e figlio insieme, nell'auto, lo scarico della vettura collegato al finestrino con un tubo di gomma. L'ipotesi investigativa è quella che Daniela Macor, di 68 anni, e Marco Ferraro di 45, si siano tolti la vita. Una notizia che scuote una piccola comunità come quella della cittadina affacciata sull'Adriatico e di cui si cerca di capire le ragioni. Madre e figlio gestivano insieme una rivendita di tabacchi e erano molto conosciuti. Insolitamente la loro attività era rimasta chiusa da sabato scorso, quando di loro non si era più saputo nulla.che, vedendo il negozio con le serrande abbassate da giorni, ha chiamato i soccorsi. I loro corpi senza vita sono stati trovati dagli agenti del Commissariato di Muggia e dai Vigili del fuoco, quando, mercoledì mattina, arrivati davanti alla villetta dei Ferraro l'hanno trovata chiusa. È stato quindi necessario forzare la serratura. I soccorritori si sono così trovati davanti i due cadaveri. Sul posto è intervenuta la Scientifica. Il ritrovamento del tubo collegato allo scarico non lascia però spazio a dubbi.il marito della donna e padre dell'uomo, anche lui molto noto nella cittadina. Per anni docente di Tecnologia oltre che vicepresidente di un Istituto comprensivo era considerato un innovatore nell'ambito dell'educazione ambientale: aveva infatti promosso il progetto 'Ambiente marino del Golfo di Triestè che si proponeva di inserire i giovani in un contesto operativo reale per avviarli a una cultura marinara associata al rispetto dell'ambiente. Per la sua attività didattica, il professore metteva a disposizione dei ragazzi il suo catamarano. Difficile comprendere il perché madre e figlio abbiano compiuto un gesto così estremo. Secondo alcune testimonianze, forse per il grande dispiacere provocato dalla morte marito e del padre, punto di riferimento della famiglia.