Schianto frontale contro il Suv, mamma Solidea perde la vita nella sua Fiat 600

Muore in auto col nonno: il bambino era senza cintura. La mamma: «Mio padre non ha colpa»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 47 anni,, ènel tardo pomeriggio di ieri 27 agosto in unonel quale sono rimaste anche ferite due persone, in maniera lieve. Lo rendono noto i vigili del fuoco che sono intervenuti i, sulla strada provinciale 32, nella zona di Duino Aurisina, in provincia diLa vittima -- era alla guida di una: i feriti erano invece a bordo dell'altro autoveicolo, una Citroen Picasso con targa slovena. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Opicina, sono accorsi anche personale sanitario e i Carabinieri. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, indagini sono in corso per accertare le cause de sinistro. Troppo gravi le condizioni della donna a causa del violentissimo impatto. Solidea Savi è deceduta pochi minuti dopo.