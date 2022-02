Trieste, hacker no-vax "assaltano" il Consiglio comunale: chat intasata, scoppia il caos

Hacker No vax sono entrati in azione oggi, martedì 15 febbario, interrompendo con messaggi di varia natura la seduta del Consiglio comunale di Trieste. Mentre questa era in corso sono giunti attraverso le webcam centinaia di messaggi che sembravano inviati dagli stessi consiglieri.

Il Consiglio Comunale online è stato vittima di un attacco hacker da parte di soggetti No vax. Attualmente i consiglieri stanno valutando le procedure da svolgere per risolvere l'accaduto, ma la chat del consiglio continua ad essere intasata di messaggi no vax dai toni estremamente duri e provocatori su stampo «nazi pass».

«I vaccinati contagiano. Il nazi pass è solo razzismo verso chi applica il proprio diritto di dire di no», «Il Governo vi ordina di fare i nazi razzisti sanitari e voi ubbidite, come fecero i tedeschi con Hitler», sono solo alcune delle frasi inviate. Dopo qualche minuto, quindi, i consiglieri si sono resi conto che si trattava di un hackeraggio e la seduta è stata sospesa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 18:02

