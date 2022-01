Trieste, cadavere di un 17enne in un ostello: probabile omicidio

Giallo a Trieste, dove nella tarda serata di ieri il cadavere di un adolescente è stato rinvenuto all'interno di un ostello. Già partite le prime indagini, ma l'ipotesi principale è che si tratti di un omicidio.

Il cadavere del giovane, un 17enne, si trovava in un ostello situato in un palazzo di via Rittmeyer. A indagare sono i carabinieri, che hanno già escluso la morte naturale. Per questo motivo, l'ipotesi più probabile è che si possa trattare di un omicidio. Sul posto, già ieri sera, erano intervenuti il magistrato di turno e il medico legale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 10:05

