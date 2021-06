Cerca di entrare in tribunale con un coltello di 20 cm: bloccato

Porto abusivo di armi l'accusa mossa dai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia a un uomo che ieri si è presentato in tribunale con un coltello. Un 40enne mantovano che si stava recando in Tribunale per adempiere a delle proprie incombenze private, è stato fermato all'ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare.

Sono subito intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. Nel borsello del 40enne è stato trovato un coltello di circa 23 cm di cui 11 di lama. L'uomo è stato denunciato ed il coltello sequestrato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 09:59

