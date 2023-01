Tir contromano sulla rampa dell'autostrada si schianta contro un furgone: ferito il conducente

di Redazione web

Avrebbe imboccato contromano l'uscita del casello autostradale di Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza, il tir che si è scontrato con un furgone sulla rampa di accesso all’autostrada. Per fortuna, l'impatto non ha provocato vittime, ma solo il ferimento dell’autista del furgone. L'incidente stradale si è verificato lunedì scorso, intorno alle 16.

Nessuna vittima

I vigili del fuoco sono arrivati da Lonigo e hanno messo in sicurezza i mezzi, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici per estrarre l'autista rimasto incastrato nel mezzo. Il conducente ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale ad Arzignano, mentre il conducente del tir è rimasto illeso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 10:19

