Suocero e nuora trovati morti in casa: si ipotizza un omicidio-suicidio

Choc in provincia di Treviso, dove un uomo e una donna, suocero e nuora, sono stati trovati morti in casa. L'agghiacciante scoperta è avvenuta oggi pomeriggio a Spresiano.

La donna, la 50enne Bruna Mariotto, è stata trovata morta in giardino. Il suocero, l'80enne Lino Baseotto, è stato invece trovato in un capanno degli attrezzi e accanto a sé aveva un fucile da caccia. Per questo motivo, gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio: l'anziano avrebbe prima sparato e ucciso la nuora, per poi suicidarsi.

L'allarme al 112 era partito da un vicino e da un passante, che avevano ascoltato prima le urla della donna e poi gli spari.

