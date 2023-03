Si getta sotto il treno e muore a 32 anni: tragedia nel trevigiano, forse suicidio. Ritardi sulla linea

di Redazione Web

Tragedia della disperazione oggi - 14 marzo - nella Marca: un ragazzo si è gettato sotto a un treno, a un chilometro dalla stazione ferroviaria di Spresiano. La vittima è un italiano, M.S., 32enne, sulla cui identificazione hanno lavorato a lungo gli agenti della Polfer di Mestre intervenuti sul posto, oltre ai carabinieri.

Suicida a 32 anni sotto un treno

L’incidente è successo alle 17,25 e subito è stato bloccato il transito dei treni da Susegana per Lancenigo, e viceversa, causando non pochi disagi tra i pendolari che in quell’ora sono particolarmente numerosi. La comunicazione del ritardo è stata fornita anche i viaggiatori e molti di loro hanno protestato. Sul posto, oltre alla polizia ferroviaria, anche i sanitari del Suem che hanno rimosso la salma.





SOS SUICIDI

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per

superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui

potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628;

Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund

800.168.678.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 22:06

