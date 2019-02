Si ferma per compare le sigarette. Aggredito e rapinato dentro l'auto

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella notte tra sabato e domenica, le Volanti sono intervenute in Via Bixio a Treviso per un'subita da unda parte di due soggetti.Giunti sul posto gli operatori hanno notato immediatamente dellesul viso del ragazzo, il quale ha raccontato di essersi fermato presso un bar tabacchi per acquistare delle sigarette, lasciando l'auto vicino al marciapiede. Dopo aver effettuato l’acquisto, il ragazzo, uscito dal locale,e, dopo un’animata discussione per capire quali fossero le intenzioni della donna, è salito nuovamente sulla macchina per cercare di allontanarsi.Improvvisamente, un uomo si è lanciato sul veicolo, aprendo la portiera e tirando giù con violenza il guidatore dall’abitacolo, cominciando ae cercando di farsi dare il. Davanti alla resistenza opposta dal rumeno, l’uomo ha continuato a aggredirlo violentemente, sfruttando anche l’ausilio della stessa donna e, in questo modo, sottraendogli il portafoglio e le chiavi della macchina.A quel punto i due rapinatori sono saliti sulla loro macchina, una Fiat Multipla, allontanandosi a forte velocità.Le Volanti, acquisita immediatamente la descrizione dei due complici e della vettura sulla quale sono fuggiti, hanno iniziato la loro ricerca su tutto il territorio con l’ausilio degli operatori della Sala Operativa che, nel frattempo, visionavano tutte ledi videosorveglianza.Dopo poche ore la Sala Operativa è stata contattata da una pattuglia della Polizia Stradale di Treviso che chiedeva ausilio perché, dopo un breve inseguimento, erano riusciti a fermare una Fiat Multipla, presumibilmente la stessa della rapina, ma che sia il conducente che il passeggero erano riusciti a darsi alla. Gli operatori della Volante, esaminato il veicolo, hanno rinvenuto sia le chiavi che il portafogli del ragazzo rapinato e, a quel punto, hanno circoscritto la zona delle ricerche nei dintorni della macchina abbandonata, riuscendo a rintracciare i due rapinatori poco dopo all’interno di un locale.I due soggetti, riconosciuti dal rapinato, sono stati a quel punto accompagnati in Questura dove, a seguito di ulteriori accertamenti, sono stati ritrovati altri beni frutto della medesima rapina. A quel punto sia, con a carico, sono statie posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo odierno.