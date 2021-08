Treviso, con l'auto vola nel piazzale di un'azienda: calciatore muore a 29 anni

Incidente mortale all'alba di questa mattina, domenica 1 agosto, nella notte a Cavaso del Tomba in via Ponticello, lungo l'arteria principale che unisce Pederobba a Possagno, a Treviso. Verso le 4 un 29enne, Luca Vettoretti, di Valdobbiadene, è morto dopo aver perso il controllo della propria auto, una Ford Fiesta grigia. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, l'auto del ragazzo è finita fuori strada, finendo nel piazzle dell'azienda Teeg Elettrompre. Nel violento impatto il giovane è stato sbalzato dall'abitacolo.

A lanciare l’allarme ai soccorritori del Suem un automobilista di passaggio. Ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare.

Gallipoli, Matteo muore a 21 anni in bici travolto da un' auto all'uscita da un locale. Ferito anche l'amico. Erano in vacanza in Salento

Luca era originario della frazione di San Giovanni. Ex centrocampista della Valdosport ha giocato anche con Vidor e Cisonese. Nella prossima stagione avrebbe dovuto vestire la maglia del Pederobba.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA