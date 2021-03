Morì carbonizzata assieme all'amica, arrestato il marito. L'accusa è di duplice omicidio

Franca Fava morì carbonizzata assieme all'amica nell'incendio che ha distrutto la sua casa, e per quelle due orribili morti è stato arrestato il marito 70enne. L'accusa è di duplice omicidio. Il 70enne, infatti, è stato oggi arrestato dai carabinieri con l'accusa di duplice omicidio aggravato per la morte della moglie, Franca Fava, 68 anni, e di un' amica, Fiorella Sandre, 74enne, rimaste carbonizzate nell'incendio della casa della coppia a Castagnole di Paese, nel Trevigiano.

«Incendio appiccato intenzionalmente»

L'episodio avvenne il 10 giugno 2020 a Castagnole di Paese, nel Trevigiano. Il rogo dell'abitazione risultò essere stato appiccato intenzionalmente. L'uomo era già indagato dalla Procura di Treviso. L'ordinanza di custodia, emessa dal gip di Treviso, è stata eseguita dai carabinieri di Montebelluna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA