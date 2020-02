Giorgia scomparsa a Treviso, la telefonata nella notte: «Mamma sono a Napoli, sto bene»

La telefonata. «Mamma sto bene»,

ha sciolto in pochi istanti l'angoscia dei genitori di Giorgia. Era lei, che dopo la mezzanotte era stata rintracciata e ha chiamato casa per rassicurare mamma e papà. Giorgia venerdì pomeriggio aveva acquistato un biglietto dell'autobus per Napoli, nella rivendita alla stazione delle corriere. Il biglietto è stato obliterato e sfruttato. Sul perché la ragazza sia andata a Napoli non si sa ancora niente.

È viva ed è in buone condizioni di salute, la ragazza di 19 anni scomparsa davenerdì scorso. La giovane è stata ritrovata dalla polizia in un parco a Napoli, non lontano dalla stazione ferroviaria, dopo la mezzanotte di oggi, 17 febbraio 2020. I genitori stanno già raggiungendo la città campana per riabbracciare la figlia. Giorgia è sparita da venerdì mattina, era il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. La ragazza era uscita di casa alle 10, da Monigo dove abita con la famiglia, per andare in palestra, in zona Appiani. Dopo le 13, quando ha consumato un toast nel bar davanti alla questura, è sparita nel nulla. I genitori, dopo la denuncia di scomparsa alla polizia, hanno diffuso su Facebook la foto della ragazza, 19 anni, e l'appello per aiutare le ricerche.