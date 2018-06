Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREVISO - In pochi minuti il capoluogo della Marca va sott'acqua: una bomba d'acqua inaspettata ha provocato l'allagamento di strade e sottopassi.I tombini non sono riusciti a ricevere tutta l'acqua piovuta provocando allagamenti in decine di scantinati. Vigili del fuoco sotto pressione contre 100 chiamate di soccorso.