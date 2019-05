Martedì 28 Maggio 2019, 17:25

Improvvisamente, verso le 16 di oggi 28 maggio, su Cornuda (Treviso) si abbatte un temporale violentissimo, unamai vista. Che si concentra in particolare su un'area circoscritta del paese, dalla quale partono decine diai vigili del fuoco. La gente è nel panico per la violenza dell'acqua, le strade sono allagate, la rete fognaria non ce la fa a smaltire la quantità d'acqua che cade. Due strade - via Istria e via Piave - vanno sotto di brutto, l'acqua entra nei locali al piano terra, i vigili del fuoco accorrono con le pompe. Poi, come è cominciata, la tempesta si esaurisce.