Bimbo di 11 anni bullizzato sullo scuolabus: «I negri siedono avanti, i bianchi dietro»

vienedai suoi compagni di scuola sul. A riportare i fatti è la mamma del ragazzo, una signora di, con un post su Facebook: «Ieri mio figlio è stato bulizzato sul pulmino della scuola. Oltre a essere stato malmenato da due ragazzine più grandi di lui, una gli ha detto: "I negri si siedono davanti, i bianchi dietro"».Il ragazzino ha raccontato quello che era accaduto alla mamma, aggiungendo di non essersi difeso, per paura di essere picchiato e di poter anche passare dalla parte del torto. La mamma Vania è di origini italiane, mentre il suo compagno è senegalese, motivo per cui il suo bambino ha la pelle mulatta. L'11enne però è finito nel mirino dei bulli proprio per la sua carnagione diventando vittima di razzismo.Il ragazzo sarebbe arrivato a scuola molto turbato e avrebbe raccontato ai suoi compagni e agli insegnanti l'accaduto che hanno provveduto a denunciare. Poi nel pomeriggio la madre stata contattata dall'assessore all'istruzione del comune perchè una cosa così grave nel nostro comune non era mai successa e il giorno seguente sul bus era presente il comandante dei vigili urbani che ha parlato a tutti i ragazzi, sottolineando che atti simili non sono accettabili nemmeno alla loro età.La donna ha poi raccontato di aver ricevuto solidarietà, disponibilità e sostegno da parte di molti altri genitori, così nel suo post invita tutte le persone che hanno subito atti di razzismo o bullismo a parlare, a non essere omertosi e a cercare il supporto nella comunità in cui vivono. Le responsabili delle offese razziste sono state alcune ragazzine, che sono state chiamate dal sindaco a colloquio ma che hanno negato l'intento razzista dicendo di aver pronunciato quella frase con superficialità.