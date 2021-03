Fiammetta e la Dad con 350 capre a mille metri di altezza

Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta, 10 anni, iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Trentino. Quando la sua scuola ha chiuso a causa di Covid-19, la bambina ha seguito papà Massimiliano in "ufficio". La madre fa l'operatrice sociosanitaria e ovviamente non può portarla con sé, l'aula di Fiammetta è quindi diventata il pascolo dove vengono allevate 350 capre. I prati diventano per Fiammetta come una grande aula.

Fiammetta e la Dad a 1.000 metri con 350 capre

Quando la scuola di Mezzolombardo ha chiuso, la bambina ha iniziato a seguire il papa' pastore. #ANSAhttps://t.co/fRfnLBq9JY pic.twitter.com/a2TukRRvNA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 20, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 11:08

