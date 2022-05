Trento, “Colf” ruba tutti i gioielli di casa e tenta la fuga: arrestata a Malpensa

Dopo quattro anni di servizio come “colf” in una famiglia, una badante brasiliana ha rubato gioielli e oggetti dal valore di 250mila euro tentando successivamente la fuga nel suo Paese d’origine.



È successo a Trento, la “colf” dopo aver ripulito - per l’ultima volta - l’abitazione, è fuggita durante la notte con un borsone in cui nascondeva tutto l’oro rubato. Al mattino seguente, la padrona di casa si è accorta del furto per aver cercato invano un bracciale d’oro che indossava abitualmente. Ha allertato le forze dell’ordine dopo aver effettuato un’attenta ricerca in tutti i nascondigli in cui era solita custodire gli oggetti di valore.



I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Trento - intervenuti tempestivamente sul posto - hanno immediatamente escluso l’intrusione di qualcuno e dopo aver raccolto tutte le informazioni della vittima, hanno iniziato a sospettare della vecchia collaboratrice domestica.



Per gli ufficiali l’allarme è scattato in seguito ad uno scambio di messaggi via “whatsapp” avvenuto tra la vittima e colf, la quale ha respinto le accuse fatte dalla padrona di casa informandola che intorno alle 14 si sarebbe presentata a casa per dimostrare la sua innocenza.

Ma gli ufficiali hanno compreso che quello della donna era solo uno stratagemma per guadagnare tempo, che però non è andato a buon fine perché, grazie alla decisione dei carabienieri di estendere le ricerche a livello nazionale, la "cofl" è stata bloccata dagli agenti della “Polaria” dell’aeroporto di Milano Malpensa, mentre tentava la fuga nel suo Paese di origine.



La donna in attesa di partire per il Brasile con un volo delle 13, è stata arrestata mentre portava con sé tre valigie, una di queste conteneva tutti i gioielli rubati alla famiglia presso cui ha lavorato negli ultimi anni. la refertiva è stata riconsegnata ai leggitimi proprietari mentre la “colf” è stata denunciata per furto aggravato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA