Un Treno travolge una famiglia in Calabria: morti due bambini, di 6 e 12 anni. Grave la mamma

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora un tragedia in questa tormentata settimana di Agosto.dopo essere stati investiti damentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, é rimasta ferita in modo grave ed é stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata.Da quel che si apprende, l'incidente si é verificato in contrada «», tra. La donna ed i due figli, dei quali al momento non si conosce né l'identità, sarebbero originari del nord Italia, precisamente di Milano. I due bambini, un maschio ed una femmina, L.P. e G.P., avevano 12 e 6 anni, sarebbero morti sul colpo. La mamma, Ds, gravemente ferita, ha invece 49 anni.Nel momento in cui sono stati investiti dal treno stavano attraversando i binari per raggiungere il mare. La famiglia, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe accorta del sopraggiungere del treno, che li ha investiti in pieno. Il tutto sarebbe successo intorno alle 15.20 di questo pomeriggio, e a travolgere la mamma e i suoi figli sarebbe stato uno dei treni che da Melito Porto Salvo arrivano a Catanzaro Lido.Sul luogo sono intervenute le Forze dell’Ordine, l’Autorità Giudiziaria ed un mezzo dell’elisoccorso. La circolazione ferroviaria è interrotta da quasi due ore. Le Ferrovie dello Stato, da qualche minuto, stanno provvedendo a effettuare il trasporto dei passeggeri attraverso dei pullman giunti sul posto.Notizia in aggiornamento