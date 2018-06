Treno Italo bloccato per cinque ore in galleria alle porte di Roma Foto Video

Allucinante. In viaggio su @ItaloTreno 9989 da Milano a Roma. Siamo bloccati da h 21.05 dentro una galleria nei pressi di Capena. Guasto definito "irreparabile". Anziani e bimbi con difficoltà a respirare. Sono state almeno aperte le porte di alcuni vagoni per far passare l'aria. — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) 13 giugno 2018

Dopo 4 ore ci stanno evacuando a piedi. Ancora bloccati nella galleria. Nessun soccorso. In balia di un capotreno. @ItaloTreno non vi siete regolati. pic.twitter.com/C12kPMV9nt — Carlotta Demofonti (@c_demofonti) 13 giugno 2018

Odissea notturna per i passeggeri di un treno Italo proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il convoglio (9989), a causa di un guasto, è rimasto bloccato per cinque ore in una galleria alle porte di Roma.Lo stop al treno, avvenuto vicino a Capena, a una trentina di chilometri dalla stazione Termini, ha bloccato anche il convoglio che lo seguiva (un altro Italo, il 9951) che a sua volta ha accumulato circa 4 ore di ritardo.«Siamo bloccati dalle 21.05 dentro una galleria nei pressi di Capena. Guasto definito "irreparabile". Anziani e bimbi con difficoltà a respirare. Sono state almeno aperte le porte di alcuni vagoni per far passare l'aria», ha scritto su Twitter la giornalista di Sky Lia Capizzi.I tecnici hanno tentato prima di rimorchiare e spingere il treno guasto verso la stazione più vicina con un altro convoglio Italo che seguiva quello rimasto bloccato ma senza successo. Poi, dopo quasi cinque ore di attesa, grazie anche all'intervento di Polizia e Protezione civile, i passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno e portati in stazione a Roma.«Dalle 20,45 fermo in galleria prima di Capena, senza aria condizionata e solo due porte aperte per arieggiare 12 vagoni. Bagni non utilizzabili per mancanza corrente. Dalle 00.30 anche completamente al buio», ha scritto su Facebook Andrea Lanna, una delle persone rimaste bloccate.Il trasbordo dei passeggeri è stato completato verso le due di notte e il viaggio subito dopo è potuto riprendere su un altro convoglio. Poi una volta arrivati a Roma i passeggeri rimasti bloccati sono saliti sul treno Italo che seguiva quello guasto e sono finalmente ripartiti per Napoli dove sono arrivati con circa 5 ore di ritardo.«Trasbordo completato, grazie a Polizia e Protezione Civile. Alle h 1.59 il (nuovo) @ItaloTreno riparte. Dopo 4 h e 55' lasciamo finalmente la galleria. Scatta spontaneo l'applauso della maggioranza», ha scritto ancora Lia Capizzi su Twitter.Ntv, l’azienda che gestisce i treni Italo, ha comunicato che rimborserà a tutti i viaggiatori rimasti bloccati il 100% del costo del biglietto. Inoltre, precisa la società, i passeggeri avranno «come extra policy, causa disservizio subito, un voucher pari al 100% del biglietto acquistato». Italo sottolinea poi che «l’equipaggio in turno ieri sera si è costantemente rapportato con i nostri passeggeri per tenerli continuamente aggiornati e prestare loro massima assistenza».