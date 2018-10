Un ragazzo di trent'anni, M.C., è la vittima di un tragico investimento da parte di un treno alla stazione di Brindisi, oggi intorno alle 13: il giovane è stato travolto sul binario 2 dal Frecciargento Roma-Lecce che era partito stamattina da Termini alle 8.05. L'incidente ha provocato lunghi ritardi e i passeggeri del treno sono stati trasbordati su un regionale.Gli agenti della Polfer hanno effettuato i rilievi per stabilire le cause e la dinamica dell'incidente: il giovane, originario di Brindisi, potrebbe essere scivolato o inciampato e caduto sui binari, o forse stava attraversando gli stessi per raggiungere il bar che affaccia sul binario 1 (nonostante la stazione sia dotata di sottopassaggio), e non si è accorto del treno che stava sopraggiungendo.Sono state acquisite alcune testimonianze di persone che si trovavano in stazione e che hanno assistito alla tragica scena: il traffico ferroviario, dopo oltre tre ore di disagi, è tornato regolare alle 16.40. Secondo un testimone, afferma BrindisiReport, la vittima stava attraversando i binari, una persona gli avrebbe urlato di fermarsi, e il ragazzo nel tentativo di tornare indietro sarebbe scivolato. Anche una donna avrebbe assistito alla scena.