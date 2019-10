Treno investe una persona a Firenze Rifredi: caos, ritardi e corse cancellate sulla linea

‼ Aggiornamento. Ulteriori cancellazioni e ritardi per investimento a #Firenze Rifredi

Lunedì 14 Ottobre 2019, 14:02

Una persona sarebbe stata investita intorno alle 12.50 di oggi nella stazione di: gli accertamenti delle autorità giudiziarie in seguito a quanto avvenuto, stanno portando ritardi e cancellazioni a diversi treni, regionali e non. Secondo quanto comunica Trenitalia, il traffico è rallentato e ci sarebbe un maggior tempo di percorrenzaper i treni in viaggio. Tra i treni che stanno soffrendo di diversi minuti di ritardo, anche alcuni Alta Velocità come il Frecciarossa 9629 da Bologna a Napoli.Questo l’elenco dei treni cancellati o cancellati parzialmente o in ritardo:-11797 Pistoia-Montevarchi cancellato da Prato c.le a Firenze-11802 Montevarchi-Prato c.le cancellato da Firenze a Prato c.le-3156 Livorno c.le-Firenze SMN cancellato-3055 Viareggio-Firenze SMN cancellato da Prato c.le a Firenze SMN-11768 Siena-Firenze SMN cancellato da Empoli a Firenze SMN-3033 Firenze SMN-Siena cancellato da Firenze SMN a Empoli-6616 Firenze SMN-Pistoia cancellato-6623 Pistoia-Firenze SMN cancellato-6619 Pistoia-Firenze SMN in ritardo di 26 minuti-23418 Pisa centrale-Firenze SMN in ritardo di 31 minuti-9629 Frecciarossa Bologna-Napoli in ritardo di 39 minuti