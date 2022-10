Treno in fiamme, macchinista muore nella stazione sotterranea a Sanremo

di Redazione web

Incidente su un treno-cantiere a Sanremo: il convoglio si è incendiato e un operaio è morto nella stazione sotterranea a Sanremo. Un operaio di una ditta appaltatrice esterna a Rete ferroviaria italiana (Rfi) è morto stanotte nella stazione sotterranea di Sanremo (Imperia). L'uomo era alla guida del locomotore di un treno-cantiere, alimentato a gasolio, che ha preso fuoco.

L'operaio era impegnato in lavori di manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia.

Bloccata la circolazione ferroviaria

L'incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, personale sanitario e tecnici di Rfi. Trenitalia sta approntando servizi sostitutivi su strada tra le stazioni di Taggia e Ventimiglia in attesa della riattivazione della linea. Rfi esprime il proprio cordoglio per la vittima dell'incidente, le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti.

#Imperia, #vigilidelfuoco intervenuti dopo la mezzanotte nella fermata sotterranea di #Sanremo, in galleria, per l’#incendio di un locomotore alimentato a gasolio. Nell'incidente ha perso la vita il macchinista, interrotta la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova [#11ottobre 7:30] pic.twitter.com/00J5v1E6tO — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 11, 2022

