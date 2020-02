FS Italiane: cordoglio per decesso macchinisti.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 10:22

Questa mattina intorno alle 5.30nei pressi della stazione di Livraga, provincia di Lodi: a bordo una trentina di passeggeri. Ad avere la peggio due macchinisti,di 51 anni edi 59 anni, che hanno perso la vita. 27 i feriti, due dei quali trasportati in ospedale in codice giallo. Il più grave ha una gamba fratturata.Il Gruppo Fs Italiane e tutti i ferrovieri esprimono profondo cordoglio per il decesso dei due colleghi macchinisti del treno alta velocità 9595 Milano - Salerno Il Gruppo FS Italiane è vicino ai familiari dei colleghi offrendo il massimo supporto a loro e a tutte le persone coinvolte nell'incidente di stamattina.Sul suo profilo Facebook, originario di Reggio Calabria, condivideva spesso post riguardo il suo lavoro e anche iniziative benefiche: qualche mese fa un post in occasione di 'Frecciarosa', l'iniziativa di Trenitalia per sensibilizzare sulla prevenzione per quanto riguarda le malattie che colpiscono le donne. «La prevenzione è da sempre l'arma migliore», scriveva.