Treno deraglia in Calabria: un ferito

Un convoglio ferroviario, composto da tre carrelli, sul quale viaggiavano degli operai, è deragliato nella notte nei pressi di Santa Maria di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. Nell'incidente una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

Secondo quanto si apprende, gli operai stavano viaggiando a bordo del mezzo di lavoro sulla tratta Cosenza-Paola, diretti verso la galleria Santomarco per svolgere alcune operazioni di manutenzione, quando, per cause ancora in corso d'accertamento, il convoglio, all'altezza dello scambio ferroviario che consente la diramazione verso Sibari, nel territorio di Montalto Uffugo, è uscito dai binari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 09:40

