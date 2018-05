Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La prima cosa che ho sentito è il botto quando ha preso il cassone e il secondo quanto il reno è finito nel campo. Sono uscito di casa subito e ho soccorso i primi ragazzi». Sono queste le parole diai microfoni di. Il ragazzo è stato il primo ad arrivare sul luogo in cui è avvenuto il tragico impatto tra ilnel torinese, ancor prima che i vigili del fuoco arrivassero, proprio perché la sua abitazione si trova a pochissimi metri dal posto dell'incidente.Il ragazzo era in casa quando ha sentito il forte impatto e insieme al papà è corso sul posto. I soccorsi erano già stati avvisati, ma lui si è sentito di dovere di prestare i primi soccorsi. «Li ho aiutati a uscire dal vagone, li ho lasciati in terra perché erano feriti», spiega raccontando quello che è successo la scorsa notte, «In mezzo al campo c’era il macchinista del treno con la faccia a terra, purtroppo morto. Da dentro il treno chi non era gravemente ferito ha iniziato a dare una mano a chi non riusciva a camminare, ma eravamo tutti sotto choc».Il primo autista di 39 anni lituano è indagato ed è sotto interrogatorio, il secondo autista ha parlato con Giovanni, che a Barbara D'Urso spiega: «mi ha detto che ha visto le sbarre abbassarsi subito dopo che lampeggiava lo stop». Pare infatti che di solito dal momento in cui lampeggiava il semaforo a quello in cui si abbassavano le sbarre passasse molto tempo, ma in questo caso le cose sono andate drammaticamente in modo diverso.