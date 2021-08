Treno fermo ore al caldo tra Ancona e Piacenza, i passeggeri rompono i finestrini

Senza vestiti e sull'orlo della disperazione alcuni passeggeri hanno rotto i finestirni di emergenza per respirare, dopo che da ore erano fermi bloccati a bordo di un treno nei pressi di Bologna che collega Ancona e Piacenza, con il sistema di aria condizionata fuori uso. È accaduto ieri pomeriggio nella linea ferroviaria che collega i due capoluoghi di provincia. La linea è stata bloccata dalle 16:00 alle 21:15 a causa di un incendio vicino ai binari.

A bordo, come testimoniato dalle immagini, decine e decine di passeggeri di ogni età che in preda alla disperazione, dopo ore e ore di attesa, hanno deciso di utilizzare i martelletti di emergenza e rompere i finestirni per poter respirare. Sempre osservado il video a disposizione, diffuso online, pare che in convoglio si sia fermato all'interno di una galleria.

Inferno sulla tratta Ancona-Piacenza.

Treno bloccato per ore per un guasto.

