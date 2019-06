Perdono il Frecciarossa dopo l’annuncio-beffa: «Il treno parte in ritardo». Ma non era vero

Domenica 30 Giugno 2019, 14:23

Non bastava il corto del regista Ozpeteck per i 10 anni dell’Alta Velocità. Aoggi hanno voluto inaugurare pure il filone del thriller con beffa. Già perché per decine e decine di passeggeri con destinazionegià presenti nella stazione di Napoli Centrale è capitata l’incredibile disavventura di perdere il treno perché ingannati dalla stessaAlle 12:52 infatti un inequivocabile annuncio indicava che ildelle 12:57 per Milano Centrale sarebbe partito “con 15 minuti di ritardo”. Quindi la solita frase “ci scusiamo per il disagio”. Disappunto davanti al tabellone delle partenze, qualcuno va a prendere acqua e altro per rifocillarsi dal caldo torrido e dall’imprevista attesa supplementare. Ma l’agognato treno e il binario di partenza spariscono dal tabellone. Come mai?Il Frecciarossa 9536 era partito regolarmente lasciando a terra tutti coloro che avevano diligentemente “prestato attenzione alle successive comunicazioni per il ritardo”. Una beffa senza precedenti. Con buona pace - nonostante le proteste - per coincidenze e aerei delle vacanze.Ma ai prossimi sceneggiatori dei film spot dell’Alta Velocita è stato già suggerito il copione con titolo: “La beffa del treno fantasma”.